Minder sociale huurders met geldnood in Drentse stadsgemeenten

De cijfers uit het onderzoek zijn onder meer afkomstig van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en wooncorporatievereniging Aedes.

De meest recente cijfers stemmen uit 2017 en zijn gebundeld in de Lokale Monitor Wonen 2019. De grootste daling in Drenthe is te zien als je de meest recente cijfers vergelijkt met die van vijf jaar geleden. In bijna alle Drentse gemeenten had bijna één op de zes sociale huurders na het betalen van huur, water en energie moeite met rondkomen. Voor voedsel, kleding en leuke activiteiten hadden zij bijna geen geld meer. Volgens het onderzoek is bij deze huishoudens sprake van een betaalrisico.In Coevorden en Emmen had zelfs bijna één op de vijf weinig geld over na het betalen van de woonlasten.In alle gemeenten zijn er inmiddels minder mensen met een sociale huurwoning die een zogeheten betaalrisico hebben dan in 2014. De gemeenten met relatief de meeste problemen deden het in 2016 het fors beter dan in de twee jaar daarvoor.In alle Drentse stedelijke gemeenten, Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen en Coevorden, is het percentage dat moeite heeft met rondkomen gedaald of gelijk gebleven. Ook in plattelandsgemeenten Borger-Odoorn en Tynaarlo gaat het al jaren beter. In De Wolden bleef het percentage gelijk.De gemeenten Westerveld, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld laten een stijging zien ten opzichte van het jaar ervoor. Daar hebben relatief meer mensen te weinig geld over na het betalen van hun woonlasten.De gemeente Coevorden, waar een sterke daling te zien is, laat desgevraagd weten meerdere manieren te hebben bedacht om huishoudens die te weinig geld overhouden te helpen bij het betalen van hun huur. Nieuwe huurders kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op ondersteuning van de gemeente bij het inventariseren van hun financiële situatie. Daarbij wordt ook gekeken naar hoeveel geld er bespaard kan worden.Met woningcorporaties is afgesproken dat het uit huis zetten van huurders zo veel mogelijk wordt vermeden als er sprake is van een huurachterstand. In plaats daarvan zal een huisbezoek worden gebracht om de problemen te bespreken, eventueel samen met een welzijnswerker.Kijken we naar de absolute aantallen, dan wonen in de gemeente Emmen de meeste sociaal hurende huishoudens die weinig geld overhouden. Emmen springt met 1.555 huishoudens flink boven de rest uit. Assen (880 huishoudens) en Hoogeveen (710 huishoudens) volgen op gepaste afstand.Opvallend is Meppel, waar relatief veel mensen wonen en maar weinig huishoudens met een sociale huurwoning financiële moeilijkheden hebben (335). Westerveld staat onderaan met 165 huishoudens, maar die gemeente heeft ook de minste inwoners van alle Drentse gemeenten.Vergeleken met de rest van Nederland valt Drenthe niet in positieve of negatieve zin op. Onze provincie loopt gelijk met het landelijk gemiddelde percentage huishoudens met een betaalrisico. Er is wel een lichte stijging (van 0,1 procent) te zien ten opzichte van een jaar eerder.De Drentse gemeente waar relatief de meeste mensen moeite hebben met rondkomen is Coevorden (14,3 procent), gevolgd door Emmen (13,1 procent). Landelijk gezien staat de Zuid-Hollandse gemeente Westvoorne bovenaan (25,5 procent) en in het Noorden is dat de gemeente Pekela (18,7 procent).De Nederlandse gemeenten met de minste mensen die slecht rond kunnen komen zijn Schiermonnikoog (4,2) en Vlieland (5,7). Daar wonen wel een stuk minder mensen dan in de meeste andere Nederlandse gemeenten. Meppel doet het in Drenthe relatief het beste, met 8,5 procent.