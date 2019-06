Assenaar eind juli voor rechter voor neerschieten schoonzoon

De 60-jarige Assenaar die op 28 maart een 32-jarige man in Hoogeveen neerschoot, is de schoonvader van het slachtoffer. Dit kwam naar voren tijdens de eerste rechtszitting over deze zaak.

Waarom het schot werd gelost, werd tijdens de korte zitting in Assen niet bekend. Dat wordt mogelijk 30 juli uit de doeken gedaan, wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.Het slachtoffer werd voor zijn woning aan de Albert Steenbergenstraat neergeschoten. De Assenaar vertrok daarop in zijn auto. Hij reed onderweg de agenten tegemoet. De politiewagen draaide en de Assenaar parkeerde zijn auto. De man knielde voor zijn auto en hield zijn handen op het hoofd. De Assenaar wees de agenten op het doorgeladen wapen in zijn auto. Ze moesten voorzichtig zijn, want dat ding stond op scherp, zei de man tegen de politie.Sindsdien zit de Assenaar vast. Zijn advocaat Meindert Doornbos vroeg de rechtbank de voorlopige hechtenis op te heffen. Hij wilde dat de Assenaar zijn zaak in vrijheid afwacht. Volgens Doornbos is hier geen sprake van poging tot moord, omdat het schot niet dodelijk was. De Assenaar riskeert volgens de advocaat geen celstraf van 12 jaar of langer.De rechtbank wees dit verzoek af. De man blijft in zijn cel tot aan de zitting, eind juli.