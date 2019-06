Voorzitter schaapskudde Exloo trekt zich terug: 'Verschil van inzicht'

Dat verschil van inzicht gaat over het lopen met de schaapskudde door het dorp. De stichting wil dat herder Monique Tielen dat weer gaat doen, maar de herder weigert dat . Frans Schouten zegt tegen RTV Drenthe dat hij het als enige eens is met het standpunt van de herder. "De rest van het bestuur niet. Zij willen dat de herder wel door het dorp loopt met de kudde."In een verklaring aan het bestuur schrijft Schouten er het volgende over: "De kudde beschikt momenteel over een herderin die deze gang niet alleen bedrijfsmatig onnodig vindt, maar ook verwerpt met een beroep op de wet- en regelgeving rond het dierenwelzijn. Zij neemt daarin een zeer principieel standpunt in. Los van de vraag of ik dat standpunt volledig deel, kan ik haar overwegingen begrijpen en respecteren."Schouten verklaart verder dat herder Thielen wat hem betreft de beste herder is die de kudde in jaren heeft gehad. "Nog nooit was de kudde in zulke blakende gezondheid. Wat de herderin tot stand heeft gebracht met en rond de kudde verdient onze waardering, zonder haar waren we nooit zover gekomen."Het feit dat de herder weigert om dagelijks met de kudde van de kooi naar de hei te lopen, moet volgens de oud-voorzitter niet een reden zijn om haar de laan uit te sturen. "De toegevoegde waarde daarvan is beperkt en weegt voor mij niet op tegen de andere prestaties van de herderin en haar team. Om op grond van het al dan niet lopen op de kooi alle liefde, aandacht en inspanning van de herderin en haar team af te doen als van generlei waarde en hen op grond daarvan de wacht aan te zeggen en daarmee haar levenswerk te vernietigen, gaat mij veel te ver."Harko Braam, een van de overige bestuursleden van de Stichting Schaapskudde Exloo, wil niet op het terugtrekken van voorzitter Schouten ingaan.Komende donderdag gaat het overgebleven bestuur, dat nog bestaat uit vier leden, in gesprek met schaapherder Monique Tielen. "Wat daar uit gaat komen, weet ik niet. Ik wil er verder van tevoren ook niets over zeggen. We hebben tot die tijd radiostilte."