TT-kermis wordt weer opgebouwd

De eerste exploitanten zijn inmiddels neergestreken in Assen. Zij bouwen de komende dagen hun attracties op. Kermisorganisator Anne Jan Dekker kijkt vol vertrouwen vooruit. “Het is krap, maar het past allemaal weer. In totaal hebben we dit jaar zo’n vijftig attracties en dat zijn er net zoveel als afgelopen jaar.”Vorig jaar verhuisde de TT-kermis voor het eerst een stuk naar voren. Daardoor is het terrein iets kleiner geworden. “Als organisator is het minder leuk om een kleinere kermis te organiseren. Wanneer je iets meer ruimte hebt, dan heb je wat meer de vrije hand bij de opbouw.”Door de verhuizing kwamen er veel klachten van bewoners en bezoekers van woonzorgcentrum Anholt. “Tijdens de TT-week konden bezoekers niet door de hoofdingang naar binnen, maar moesten zij via de achteringang. Als je dat niet gewend bent, dan ben je ineens de kluts kwijt. Maar we hadden het overal aangekondigd en toch houd je klachten. Daarom hebben we nu opnieuw uitvoerig om tafel gezeten met Anholt. Ik denk dat we alles nog beter hebben afgestemd dan vorig jaar.”De TT-kermis wordt zaterdagmiddag om 14.00 uur geopend. Zondag 30 juni is de sluiting met vuurwerk.