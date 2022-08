Jubilerend toptoernooi REO kent hete eerste dagen

Voordat Tim van Rijthoven furore maakte op het heilige gras van Wimbledon, won hij in Roden het prestigieuze Nationaal Ranglijsttoernooi (NRT) van Tennis- en Padelvereniging REO. Dit jaar viert het toernooi een jubileum, aangezien het voor de twintigste keer wordt georganiseerd.

Nog ieder jaar groeit het toernooi in Roden. Sinds enkele jaren krijgt het vier sterren van de KNLTB, de nationale tennisbond. "Dit jaar hebben we meer dan 500 deelnemers", zegt toernooileider Matthijs Goldberg. "Dat komt ook omdat we nu een volwaardig padeltoernooi hebben."

Padel laat toernooi en vereniging groeien

Vorig jaar experimenteerde REO al met een padeltoernooi, vertelt Goldberg. "Dat was een promotietoernooi. Nu telt het echt mee voor de KNLTB-ranglijst."

De twee padelbanen van de vereniging hebben alleen al in het afgelopen jaar zo'n 60 extra leden opgeleverd. "Het is heel populair, niet alleen onder tennissers. Ook voetballers mogen graag padellen."

Hitteplan

De twintigste editie van het NRT in Roden kan nog wel eens de boeken ingaan als de heetste in de geschiedenis. Vandaag kwam het kwik al in de buurt van de 30 graden en komende dagen zal dat niet anders zijn.

"Toch hebben we dit liever dan regen", zegt Goldberg. "Dan moet je wedstrijden verplaatsen. Regen komt de sfeer bovendien niet ten goede."

Een hitteplan is er wel. "Vanuit de tennisbond is die er sowieso, maar we hebben zelf ook voorbereidingen getroffen. Bij iedere wedstrijd staan koude flesjes water en zijn er bakken water met sponzen."

Gezelligheid troef

Al sinds afgelopen zondag is het op en om de tennisbanen gezellig druk. "Dat tekent ons toernooi", meent Goldberg. "Van 9.00 uur 's ochtends tot 00.00 of 01.00 uur 's nachts wordt er gespeeld. Ondertussen vermaakt het publiek zich langs de baan."

De organisatie kijkt jaarlijks naar mogelijkheden om het toernooi nog wat gezelliger te maken. "We hebben de dubbelfinale bijvoorbeeld verplaatst naar de zaterdagavond. Zo hopen we dat daar meer publiek komt, want het is vaak een hele gezellige avond. De overige finales worden gewoon op zondag gespeeld."

Grote namen

Tim van Rijthoven is dit jaar weliswaar niet van de partij, er blijven genoeg grote namen over. Jarno Jans uit Roden is misschien wel de meest aansprekende naam. "Een jongen van de vereniging die zelf ook uit het dorp komt", zegt Goldberg. "Daarnaast komen er nog tal van toppers in actie. Tot en met zondag is het genieten geblazen."