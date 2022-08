'Dragqueens, glitters en hilariteit met een serieuze ondertoon tijdens Regenboogfestival Emmen'

Dragqueens, glitters, roze opblaasbare flamingo's om op te dobberen en liefde en respect voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Dat zijn de hoofdingrediënten van de tweede editie van het Regenboogfestival in Emmen dat op 27 augustus wordt gehouden op het Raadhuisplein. Het evenement is in handen van Stichting Cocoloco.

Vijf bekende Nederlandse dragqueens vormen namelijk de hoofdact tijdens het festival. "In 2019 dachten we dat Emmen er nog niet klaar voor zou zijn, maar inmiddels weten we wel beter", zegt Struik. "Voor dit festival kunnen we met trots zeggen dat we finalisten van 'Drag Race Holland' (een televisieserie op Videoland) en twee leden van de jury van het programma 'Make Up Your Mind' (televisieprogramma bij RTL) op het podium hebben staan." Het zijn Vanessa Cartier, My Little Puny, Keta Minaj, Tabitha en Deedee, zo kondigt Struik aan.