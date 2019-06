Verdachte No Surrender-zaak: Ik ben nu een veredelde huisvrouw

Ten V. zei dat zijn hele sociale leven overhoop ligt sinds justitie achter de club aan zit. “Ik heb een contactverbod met leden en ex-leden van de club. Als ik iemand zie die ik ken dan groet ik nog van een afstand, maar vroeger maakte ik dan even een praatje. Dat kan niet meer. Ik heb nu helemaal geen dagbesteding. Ik ben eigenlijk een veredelde huisvrouw.”De rechter besprak vandaag twee zaken met de verdachte. Allereerst het incident waarbij een Duits lid van No Surrender uit de club wordt gezet. De man had aangifte gedaan nadat een geluidsfragment van zijn mishandeling te horen was geweest bij het programma Opsporing Verzocht. Een langere versie van die opname was ook op de zitting te horen.Op de opname was onder meer te horen dat de man werd geslagen en dat hij werd gemaand zo snel mogelijk het pand te verlaten. Ook was te horen dat de overgebleven leden moesten lachen om de mishandeling. Ten V. zou bij die mishandeling aanwezig zijn geweest, maar niet hebben geslagen.Het slachtoffer van de ‘bad standing’ was vandaag zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. Hij zegt te bang te zijn voor de leden van de vereniging om ze onder ogen te komen. Aan de mishandeling in het clubhuis heeft hij een gebroken neus en een gebroken kaak overgehouden.“Ik weet niet eens waarom ik de club uit ben gegooid. Ik dacht er een soort van broederschap heerste, maar dat is dus niet zo”, aldus de slachtofferverklaring die de officier van justitie voorlas. “Ik heb nog steeds veel pijn en ben bang dat ze me op komen zoeken. Ik zal moeten leven met mijn scheve neus”, aldus het slachtoffer, dat een schadevergoeding vraagt van 7.650 euro.Het tweede feit dat met Ten V. werd besproken was de diefstal van een telefoon en een verlovingsring van een vriend van hem. Dat zou gebeurd zijn in het clubhuis waar de man vaak kwam omdat hij daar in drugs zou dealen. Op een gegeven moment mocht hij niet meer op de club komen. “Dat was best wel lastig voor mij, omdat het een goeie vriend van mij was”, zegt Ten V. “Hij gedroeg zich als gast steeds vrijer en amicaler en dat stoorde sommige leden, dus toen heb ik gezet dat we hem buiten moesten houden”, zei Ten V. die verder niets wist van een gestolen telefoon of ring.Ten V. hield zich sowieso heel erg op de vlakte over de feiten. Vrijwel niks wist hij zich te herinneren. “Ik heb meer dan 400 clubavonden meegemaakt en een heleboel feesten. Ik weet echt niet meer wat er toen allemaal is gebeurd op de club”, zei hij meermaals.Uit het dossier zou blijken dat het op de club normaal was om bewijsmateriaal te verbanden in een vuurpot. Ook op de opnames die in het clubhuis zijn gemaakt wordt dat meerdere malen gesuggereerd. De clubleden waren vooral bang voor DNA-sporen. Ten V. zei dat er inderdaad vuurpotten op het terrein van No Surrender stonden, maar dat die niet werden gebruikt voor het verbranden van bewijsmateriaal.De zitting van vandaag maakt deel uit van een proces tegen motorclub No Surrender, waarbij in totaal vijf verdachten terecht staan. Onder meer voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. De zaak van voorman Henk Kuipers uit Emmen werd gisteren een week uitgesteld omdat zijn advocaat ziek in het buitenland verblijft. Volgende week gaat de zitting verder en moet ook oprichter van No Surrender, Klaas Otto uit Bergen op Zoom, zich melden.