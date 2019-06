De TT volg je bij RTV Drenthe!

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Wat kun je rond de TT zoal verwachten? Lees het hieronder.Vanaf volgende week woensdag 26 juni staat Radio Drenthe in het teken van de TT. We zenden van 6.00 tot 18.00 uur live uit vanaf TT-camping Jan & Bertha. Alles in deze speciale uitzendingen heeft te maken met de TT. En natuurlijk geven we ook weer kaarten weg voor de races.Op zaterdag 29 juni zijn de kwalificaties voor de TT. Die kun je vanaf 12.00 uur volgen op Radio Drenthe. Op zondag, wanneer de races worden verreden, word je via de radio de hele dag bijgepraat. Ook is extra veel aandacht voor het weer en natuurlijk het verkeer.Vanaf komende maandag keert het TT Journaal weer terug. Maandag en dinsdag zendt TV Drenthe twee minidocumentaires uit, over Egbert Streuer en Bertus Folkertsma. De live-uitzendingen van de TT Journaals zie je vanaf volgende week woensdag.Gasten zijn onder meer Bo Bendsneyder en Jurgen van den Goorbergh en zijn zoon Zonta. Ook komt TT-voorzitter Arjan Bos natuurlijk weer langs. Verder hebben we aandacht voor de rijke TT-historie. Zo blikken we terug op de TT van 1989 met Hans Spaan. Ook zie je vlogs van onze verslaggever Jeanine Hofsteenge voorbijkomen. De uitzending komen live vanaf de hospitality-unit van RW Racing, op het TT Circuit.- Maandag en dinsdag: 17.15 uur - 17.30 uur- Woensdag tot en met vrijdag: 18.30 uur tot 19.00 uur- Zaterdag en zondag: 18.15 tot 19.00 uurVia onze speciale TT-website TTDrenthe.nl en onze reguliere website houden we je continu op de hoogte van alles wat met de TT te maken heeft. Zo krijg je van ons onder meer het laatste nieuws, lees je mooie historische verhalen en zie je de mooiste foto's voorbijkomen. Tijdens het TT-weekend lees je alles over de races en het verkeer in onze liveblogs.Onze verslaggeefster Jeanine Hofsteenge gaat volgende week rondom de TT vloggen. In haar seriegaat ze de TT in alle opzichten beleven: op de camping, op het festival en, natuurlijk, op de baan.