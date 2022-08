FC Emmen huurt middenvelder Mark Diemers van Feyenoord

"Mark is de aanvallende versterking waar we naar op zoek waren. Bovendien is hij multifunctioneel, dat heeft hij bij Feyenoord en Hannover aangetoond", zegt FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers. "De onderhandelingen met Feyenoord kwamen woensdagmiddag in stroomversnelling en aan het eind van de middag waren we eruit."