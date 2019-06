Lekkende biovergister Coevorden stinkt: 'Dit is het laatste wat je wilt'

De nieuwe biovergister in Coevorden, die sinds eind mei in de opstartfase zit, heeft te kampen met de nodige problemen. Bewoners in de omgeving ervaren daardoor stankoverlast. Na overleg tussen de exploitant, gemeente en provincie is besloten dat de installatie niet stil wordt gelegd.

Woordvoerder Frank Duut van Bio Energy Coevorden (BEC) baalt van de situatie. "Dit is wel het laatste wat je wilt. Eind mei is de vergister opgestart en vorige week kwamen er klachten. Toen hebben we ontdekt dat er een keerring lekte. Dat is opgelost, maar we hebben toch een extra inspectie gedaan en toen zijn er meer bronnen gevonden", aldus Duut.De woordvoerder wil het woord crisis niet in de mond nemen, maar betreurt de problemen wel. Hij benadrukt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Daarvoor zijn de concentraties volgens hem te laag. De provincie doet als bevoegd gezag ook metingen.Het kan mogelijk tot wel enkele weken duren voordat alle lekken waaruit gas ontsnapt zijn gedicht. Toch mag de installatie op het Europark, de grootste industriële vergister van het land, gewoon doordraaien van de provincie. "We kunnen hem gewoon niet stilleggen", zegt Duut. "Binnen wordt gas gevormd en dat proces kun je niet zomaar stoppen. Bovendien willen we de lekken vinden en daar heb je een werkende vergister voor nodig."Bedrijfsleider Eric Ruhe heeft een brief aan omwonenden gestuurd. Daarin biedt hij zijn excuses aan en vraagt hij om begrip voor de situatie. Hij stelt dat de installatie uiteindelijk zonder geuroverlast zal functioneren.