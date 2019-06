FC Groningen wil FC Emmen-sterkhouder Glenn Bijl

Glenn Bijl: Mooi dat ik de eerste goal maakte

Bijl, die sinds de zomer van 2017 in Drentse dienst is, beschikt in Emmen over een doorlopend contract tot de zomer van 2021.Ronald Lubbers, de directeur en voorzitter van FC Emmen, wil niet ingaan op de belangstelling van de buren en wil ook niet zeggen of Bijl weg mag óf dat er een gelimiteerde transfersom is voor de maker van de eerste eredivisiegoal ooit voor Emmen.Bijl speelde in het verleden ook al bij FC Groningen. De 23-jarige geboren Stadskanaalster speelde een groot deel van zijn jeugd bij die club en maakte aan het einde van het seizoen 2016/2017 zijn debuut in de hoofdmacht van Groningen. Dit seizoen versloeg hij met FC Emmen zijn voormalige club twee keer. In Euroborg werd het 1-2 en in de laatste wedstrijd van het seizoen eindigde het duel in Emmen in een 1-0 zege voor de Drentse club. In totaal speelde Bijl in twee seizoenen 80 officiële wedstrijden.Glenn Bijl eindigde het afgelopen seizoen, achter Kjell Scherpen en Anco Jansen, als derde in het 'Speler van het jaar-klassement' van RTV Drenthe. Een klassement dat werd opgemaakt op basis van stemmen van bezoekers op de website.Op dit moment telt de selectie van FC Emmen 16 spelers: Hamrol, Bijl, Bakker, Beste, Chacon, Jansen, De Leeuw, Kolar, Arias, Veendorp, De Vos, Bannink en Marinus. Daar komen de jeugdspelers Quispel, Jalving en Roosken (de laatste in ieder geval in de voorbereiding) nog bij.