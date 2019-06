Verbod op lachgas tijdens Donderdag Meppeldag

Wat is lachgas?

Lachgas is een kleurloos soort gas dat in kleine patronen wordt verkocht. Vroeger werd dit middel ingezet als verdovingsmiddel in ziekenhuizen. Tegenwoordig wordt het vooral in het uitgaansleven gebruikt als recreatief middel. Het gas wordt in een ballon gespoten en vervolgens ingeademd. Gebruikers ervaren vervolgens enkele minuten een draaierig gevoel waarbij ze automatisch gaan lachen, vandaar de naam lachgas.

Een gezamenlijke motie van ChristenUnie, CDA, SterkMeppel, VVD en D66 is door het college van burgemeester en wethouders van de baan geschoven. “Het verkopen van lachgas valt onder de warenwet en is daardoor formeel niet te verbieden. De warenwet gaat ‘boven’ de algemene plaatselijke verordening”, meldt het college.Er zijn al horecazaken in Meppel, waaronder Lord Nelson, die gestopt zijn met het aanbieden van dit middel. Uit gesprekken tussen het college en de uitgaansgelegenheden in de stad blijkt dat naar schatting 90 procent van de uitbaters tegen het gebruik en verkoop van lachgas is.Echter heeft het college hier wel haar bedenkingen bij: “Of men in de praktijk dit standpunt ook heeft is de vraag, op zaterdagavond moet er omzet gemaakt worden.”Tijdens Donderdag Meppeldag wordt komt er, na overleg tussen de gemeente en de organisatie, wel een verbod op handel in deze patronen. Stichting Donderdag Meppeldag gaat actief communiceren over het verbod richting haar bezoekers. Ook geeft het college aan dat leerlingen van Meppeler scholen voorlichting krijgen over lachgas.Het is niet het eerste festival dat het gebruik van lachgas verbied. Ook op het bevrijdingsfestival in Assen waren bezoekers met lachgas niet welkom.