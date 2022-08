Oldtimer-monteurs steeds lastiger te vinden, maar garage in Ruinen heeft het goed voor elkaar

Oldtimers rijden er nog genoeg op de weg. Maar monteurs die de klassieke auto's kunnen onderhouden en repareren worden zeldzaam. En jonge nieuwe monteurs met van oude auto's moet je helemaal met een lampje zoeken, want oude-autotechniek wordt al ruim tien jaar niet meer onderwezen op de motorvoertuigenopleidingen. Een garage die dat probleem nog niet heeft is die van Eddy en Jesse de Jong uit Ruinen.

Niet dat zoon en opvolger Jesse zoveel interesse heeft in oude auto's. Jesse is meer van de moderne techniek. "Ik kreeg die kennis ruim tien jaar geleden al niet meer op school."

Maar garage De Jong heeft twee jonge monteurs in huis die wel van sleutelen aan klassieke auto's houden. Stijn Oostveen, 18 jaar, is er daar een van en hij volgt de motorvoertuigenopleiding op het Deltion in Zwolle. Zelf rijdt hij in een Ford Escort uit de jaren '80 van de vorige eeuw. "Nee, deze techniek krijgen wij ook niet op school. Dat moet je zelf maar leren van het internet of van mensen als Eddy de Jong die graag de jonge monteurs op sleeptouw neemt om de oude technieken wel bij te brengen."

Techniek oude auto's is anders

Terwijl zoon Jesse zich verbijt in een rotklus -de spruitstukken herstellen van een nog redelijk moderne Nissan met nul werkruimte onder de motorkap- gaan vader Eddy en Stijn met de APK van een 2CV ofwel Eend aan de gang.

"Moderne auto's hebben fuse-kogels maar zo'n Eend heeft fuse-pennen en die moeten met de hand worden gesmeerd en gecontroleerd", legt Eddy uit terwijl Stijn een ouderwetse vetpomp aansluit. Stijn kent de truc al: de auto moet met z'n wielen los van de brug anders drukt het gewicht van de auto zo zwaar op het nog aanwezige vet in de fuse-pennen dat het lijkt alsof ze al vol zijn. Maar in werkelijkheid kun je met de handpomp niet tegen het gewicht van de oldtimer in drukken.

Vieze handen maken

"Je moet er niet alleen interesse in hebben, je moet het ook leuk vinden, want van sleutelen aan klassieke auto's krijg je nog echt zwarte handen. En dat willen de meeste jongeren niet." Los van het bijna niet kunnen vinden van jonge monteurs met oldtimer-kennis ziet Eddy dat het sowieso heel lastig is aan goede automonteurs te komen. "Je ziet dat er daardoor specialistische garages komen met alleen maar oldtimers of een merk klassieke auto's."