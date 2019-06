Afschieten aalscholvers bij Sportlandgoed Zwartemeer toch niet toegestaan

In april verleende de provincie een vergunning aan Sportlandgoed Zwartemeer 'voor het bestrijden van aalscholvers ter voorkoming van schade aan bedrijfsmatige visserij'. De aalscholvers zouden de vissen voor de neus van sporthengellaars uit de hengelvijvers opeten.Meerdere natuurorganisaties kwamen in opstand en dienden bezwaar in. Die zijn gister door de Commissie Rechtsbescherming behandeld. Het advies van deze commissie zou zes weken later komen, maar de provincie besloot naar aanleiding van de zitting om niet daarop te wachten en trok de vergunning in. De onderbouwing voor het afgeven van de ontheffing is onvoldoende gebleken, zo concludeert de provincie.Dat de provincie eerder wel toestemming gaf, schoot bij veel dierenliefhebbers in het verkeerde keelgat. Zo was er gisteren bij het provinciehuis een protest tegen het afschieten van de aalscholvers.