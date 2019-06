De Groeve flink geschrokken van familiedrama

Buurtbewoners van de Driehoekskamp in De Groeve zoeken vandaag steun bij elkaar. Ze zijn flink geschrokken door het nieuws dat hun 59-jarige buurvrouw is omgekomen bij een misdrijf. De vrouw werd gisteren dood in haar eigen woning aangetroffen. Haar 56-jarige partner is kort daarna aangehouden voor betrokkenheid bij de dood.

"Ik vind het zo erg. Volgende maand zou ze 60 jaar worden", zegt de buurvrouw van de overleden vrouw. "Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik merk aan mezelf dat ik hoop dat het een ongeluk is geweest ofzo. Ik kan het anders niet plaatsen."De buurtbewoners beschrijven het gezin als normaal. De man werkt als vrachtwagenchauffeur en heeft een eigen bedrijf. De vrouw werkte ook in het transport, maar dan op kantoor. De twee hebben een studerende dochter in Groningen.Volgens berichtgeving van RTV Noord zou de man zijn aangehouden op Strand Meerwijck aan het Zuidlaardermeer. In verband met deze zaak zocht de politie op het strand naar aanwijzingen. Volgens een getuige 'werden er dingen verzameld in een plastic zak'. De politie wil daar verder niets over zeggen.Dorpsbelangen De Groeve inventariseert op dit moment of er behoefte is om een informatieavond te organiseren in het dorpshuis naar aanleiding van de gebeurtenis.