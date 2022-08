Drie generaties beginnen nieuwe burgerzaak in hartje Emmen

Alle apparatuur is uitgebreid schoongemaakt, de meubels en het behang zijn besteld en over de naam is het drietal er nu ook uit. Oma Truida van der Weide (77), schoondochter Sylvia Barros da Costa (47) en kleindochter Tricia van der Weide (23) beginnen een gloednieuwe burgerzaak aan de Minister Kanstraat in Emmen.

Lady's Burger moet de nieuwe tent gaan heten en het is de bedoeling dat de deuren per 1 oktober open gaan. "Werk aan de winkel", zegt Tricia met een grote lach op haar gezicht.

Tientallen jaren horeca-ervaring

De familie is geen onbekende in de horeca- en snackbarwereld. Truida begon in 1990 met Charlie in Emmen en richtte meerdere zaken op die later werden verkocht. In 2014 begint ze met Burger Queen in Assen. Een paar jaar later opent haar schoondochter Sylvia in Emmen een filiaal van Burger Queen, in het pand waar de drie dames nu Lady's Burger gaan beginnen.

"Door omstandigheden moest dat verkocht worden in 2019. Toen is het verkocht aan een Chinese vrouw. Sylvia kwam bij mij in de zaak in Assen werken", vertelt Truida. "Ook Tricia hielp heel erg vaak mee. Dat was echt heel erg leuk. We organiseerden ook van alles. We bakten kniepertjes met oud en nieuw. Oud-Hollandse weken met oude meubels in de zaak en stamppotjes. Vonden de oude mensen geweldig. Dat gaan we hier straks ook doen."

'Kans kwam voorbij'

De zaak in Assen is vorig jaar verkocht. "Ik dacht: ja, ik heb ook niet het eeuwige leven. Met het oog op de toekomst. Er is niks mis met mijn gezondheid, ik voel me net een jonge hond. Maar deze kans kwam voorbij", legt Truida uit. "Sylvia en Tricia wilden de zaak in Assen niet overnemen."

"Dat heeft vooral te maken met de afstand", legt kleindochter Tricia uit. "Het is toch iedere keer op en neer naar Emmen. Dat is sowieso dik een halfuur."

Bij Truida begon het alweer te kriebelen om iets nieuws op te zetten. "Ja, dan zit je thuis, hè. Kun je dingetjes gaan opruimen en doen waar je anders niet aan toekomt. Maar toen hadden we het er onderling weer eens over om iets nieuws te beginnen."

Het liefst begon Truida een milkshakezaak, maar daar hadden de andere twee dames geen oren naar. "Ik zag het al helemaal voor me: met vijftien verschillende smaken milkshakes. Met vers fruit werken. Zoiets had ik ook in Den Haag gezien."

Toch terug naar de burgers. "Ik hoorde dat de eigenaresse die het destijds van Sylvia gekocht heeft, er wel vanaf wilde en toen heb ik het weer gekocht", zegt Truida. "Het is de bedoeling dat Sylvia en Tricia het uiteindelijk gaan runnen, zodat ik op den duur kan uittreden. Maar ik vind het werk nog steeds leuk."

'Oma van de straat'

Lady's Burger moet een luxe, gezellige snackbar worden, in de kleuren violet, groen, goud en oranje. "En verschillende burgers en patatspecialiteiten", vertelt Truida. "Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel, net als verantwoord frituren. Ook willen we glutenvrije producten gaan aanbieden. Dat vinden we ook belangrijk. Dat er voor ieder wat wils is."

"We hebben er echt ontzettend veel zin in", zegt Tricia, die bij oma in de leer gaat. "Het is een heel leuke uitdaging en we hebben er alle vertrouwen in."