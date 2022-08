Droog of niet: Coby's moestuin blijft gewoon groen

1) Zorg dat de grond niet te los is, want dan droogt de aarde sneller uit.

2) Oogst je groente niet op het warmste moment van de dag, dat is niet goed voor de plant.

3) Houd alvast rekening met een droge zomer en kies planten uit die langer zonder water kunnen.

4) Gebruik bodembedekkers, het liefst van organisch materiaal op je moestuin. Dat zorgt ervoor dat de grond minder uitdroogt en dat de grond vochtig blijft.

5) Maak naast je gewas een gat of geul. Als er regen valt, spoelt dat niet meteen weg én komt het sneller bij de wortels van de plant.