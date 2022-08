Las Vegas Wedding zet Meppel op zijn kop: 'Er zit een taboe op'

Viva Las Vegas! Vandaag klonk de hele dag muziek van Elvis Presley door de straten van Meppel. Het Donderdag Meppeldagfeest stond in het teken van Amerika en als onderdeel daarvan konden mensen elkaar op unieke wijze elkaar de liefde verklaren.

"Wij dachten het is de Amerikaanse dag, dus hoe mooi is het als we er een bruiloft van maken. Een Las Vegas Wedding! Zo is het idee geboren", vertelt bestuurslid Bianca Mars van Meppeldag. Voor de ceremonie werd een flinke entourage opgetrommeld, inclusief een Elvis-look-a-like in de persoon van Bouke Scholten uit Emmen.

Waarom mensen eraan deelnemen wisselt. Eén van de koppels pakte de kans om een taboe rondom homoseksualiteit te doorbreken. "Het is geweldig dat we dit in volle openbaarheid kunnen doen", zegt Michel van Dulmen. "Het is ook wel een statement dat dit ook gewoon kan zonder dat er vooroordelen over zijn." Zijn partner Roelof van der Molen knikt. "Er is nog te veel een taboe op. Op deze manier hopen we dat te doorbreken."

Restricties

De heren vonden het een fantastische ervaring. Michel: "Dit is een unieke kans, dit maak je maar eens in je leven mee. Daarom hebben we het met beide handen aangegrepen. Nu gauw op naar de afterparty!"

Anderen willen graag nog opnieuw trouwen, of trouwden in coronatijd en willen daarom nu graag een bruiloft zonder restricties. Of om een bijzondere herinnering te hebben. "De meest bijzondere reden is vanmiddag: dat stel heeft een ernstig zieke zoon die binnenkort komt te overlijden", vertelt Mars. "Ik denk dat het heel mooi is dat die zoon dit nog kan meemaken en dat het vastgelegd wordt."

'Leukste evenement van Nederland'

De Amerikaanse dag is een gloednieuw concept van Meppeldag, dat dit jaar een flinke kwaliteitsslag wil maken door elke editie zijn eigen thema mee te geven. Vorige week was het 'Meppel met Smaak', waarbij overal foodtrucks stonden en er 's morgens een ontbijtmoment was. Vandaag is het Amerikaanse thema ingevuld met Amerikaanse auto's, motoren en rock-, country- en bluesmuziek. Over twee weken is er kleurrijk Meppel, dat in het teken staat van kleur en diversiteit. Maar eerst keert volgende week nog een vertrouwd thema druk: de Mokumdag, waarbij Meppel in het teken staat van Amsterdamse muziek.