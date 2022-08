'Geen constructiefout in dak entree Hondsrugtoren'

De dakconstructie van de entreehal van de Hondsrugtoren deugt. Volgens vastgoedbeheerder Pandgarant zaten er geen fouten in de constructie. Pandgarant liet de zaak onderzoeken nadat er dit voorjaar lekkages waren in die hal.

Na de superstormen Dudley, Eunice en Franklyn deden zich lekkages voor in de entreehal van de Hondsrugtoren. Individuele eigenaren deden daar melding van bij Pandgarant, dat vervolgens de zaak liet onderzoeken. Als er fouten zouden ontstaan in de constructie of bij de oplevering, zou bij aannemer Akor aan de bel worden getrokken.