Levensreddend allergiemiddel EpiPen nauwelijks verkrijgbaar: 'Dagelijkse frustratie'

In een jaar waarin er veel wespen zijn, is de EpiPen nauwelijks verkrijgbaar. Dat geneesmiddel kan levens redden van mensen die allergisch zijn voor wespensteken, maar apothekers moet door een tekort vaak nee verkopen. Een nieuw hoofdstuk in het steeds dikker wordende boek over medicijntekorten in Nederland.

Na een hevige allergische reactie door een steek of bijvoorbeeld het eten van noten, zorgt het shotje adrenaline uit de EpiPen ervoor dat de ergste reactie van het lichaam wordt tegengaan. Er is dan meer tijd om medische hulp in te schakelen. Volgens Feroz Akbari van Apotheek De Vriendschap in Emmen zijn er geen goede alternatieven. "Je kan nog kiezen voor de variant voor kinderen of een andere fabrikant, maar die staan nu ook in nazending (en zijn dus niet meteen beschikbaar, red.). Je hebt nog wel bepaalde tabletjes, maar die werken veel minder. Nazendingen zijn nu een groot drama in Nederland."

Groter probleem

Met dat laatste doelt Akbari op een groter probleem waar apothekers tegenaan lopen. "Vier grote groothandels zorgen voor de medicatieverdeling over Nederland. Daar zijn bijna alle apotheken op aangesloten. Als bij een of twee een nazending komt, dan is het een kwestie van tijd dat het bij de andere groothandels ook in nalevering komt te staan. Dan is het alleen nog maar afhankelijk wat wij op voorraad hebben liggen. En helaas is het niet meer kostenefficiënt voor een apotheek om een heel grote voorraad te hebben."

Dat komt volgens Akbari onder meer door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars, waarbij het goedkoopste middel wordt vergoed. "Veel medicijnen op voorraad hebben is gewoon een enorme kostenpost. De gemiddelde apotheek let daar heel strak op."

Frustraties

Wat alle redenen van leveranciers en verzekeraars ook zijn, Akbari wil gewoon kunnen leveren. "Wij willen gewoon de patiënten helpen aan de balie, want wij moeten vertellen dat het er niet meer is of dat ze over moeten stappen. Daar merkt de zorgverzekeraar of minister Kuipers niks van."

Volgens Akbari werkt het huidige systeem niet. "Nederland als klein landje met kleine bestellingen, gaat voor de laagste prijs. Dan kiezen de fabrikanten voor een grotere afzetmarkt waar ze wel de hoofdprijs willen betalen." Hij ziet dat de EpiPen in Duitsland nog wel beschikbaar is. Maar een patiënt kan niet even de grens over om er een op te halen, of betaalt de hoofdprijs die vervolgens niet wordt vergoed, stelt de apotheker.

Het leidt tot frustraties bij patiënten, die dat soms op niet mis te verstane wijze duidelijk maken aan de boodschapper van het slechte nieuws: de apotheker. "Niet iedereen begrijpt hoe het werkt, wij worden er op aan gekeken", vertelt Akbari. "Het is ook een dagelijkse frustratie voor ons, waar ook heel veel uren in zitten om oplossingen te bedenken voor artsen en patiënten."

Geen verbetering

De apotheker uit Emmen kijkt met zorgen naar de toekomst. "De vooruitzichten zijn echt schrikbarend, nazendingen zullen toenemen. Wereldproblemen druppelen ook door naar de farmacie. Is brandstof duur, dan wordt transport van medicijnen ook duurder; medicijnprijzen zullen gaan stijgen. En zorgverzekeraars gaan de vergoeding niet verhogen maar juist verlagen", doelt hij op het aangekondigde Geneesmiddelenvergoedingssysteem ( GVS ).

Tekort EpiPennen lijkt opgelost