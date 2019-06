Burgemeester Loohuis: 'Mogelijk sluit EBTL in Hoogeveen eerder'

In de EBTL worden momenteel overlastgevende asielzoekers opgevangen uit 'veilige landen' zonder kans op een verblijfsvergunning, terwijl de locatie juist bedoeld was voor asielzoekers met gedragsproblemen die wel een kans maken op een verblijfsvergunning.Voor de overlastgevende 'veiligelanders' die er nu zitten wordt door het Rijk naar een oplossing gezocht. "Ik ga ervan uit dat er na de zomer een structurele oplossing is", zegt Loohuis.Hoogeveen zei eerder deze week dat het na afloop van de experimenteerperiode (februari 2020) wil stoppen met de EBTL. De locatie in Amsterdam stopt al in oktober. De VVD in Hoogeveen maakt zich zorgen over de gang van zaken, onder meer omdat door de sluiting in Amsterdam Hoogeveen drie maanden lang de enige EBTL-locatie is.Volgens Loohuis kan de locatie in Hoogeveen in twee gevallen ook eerder dicht. "Stel dat er in oktober een andere oplossing voor deze asielzoekers ligt, dan stopt het in Hoogeveen", zegt hij. "Of het loopt weer de spuigaten uit en hebben we grote problemen in het kader van de openbare orde. Dan stopt het ook wat mij betreft."