Sterke pullebok-lossers gezocht voor historische wedstrijd

Het idee voor de wedstrijd kwam bij Albert Wolting van de stichting Drentse Praam. Wolting zet zich al een paar jaar in voor de realisatie van een Historisch Scheepvaartcentrum bij de Hoogeveense Vaart. Dat is nog niet gelukt, maar een wedstrijd heeft hij met hulp van de Historische Kring wel van de grond getild.Albert Wolting: "Ik ben altijd op zoek naar dingen die bij Hoogeveen passen. Typischer dan een pullebok is er niet. En daar zijn we mee aan de slag gegaan."De bokken met pullen voeren tot begin jaren zeventig nog door de vaarten. Wolting: "Vroeger gingen er vanaf Nieuweroord, Alteveer, De Weide en overal vandaan bokken bij de boeren langs. De pullebokvaarder pikte de melkbussen op. En soms was dat gewoon een wedstrijdje wie de eerste bij de fabriek in de Alteveerstraat was. Want de eerste was ook het eerste gelost en geleegd en kon weer weg. En het bijzondere is dat er op zondag niet gevaren werd, dus moest dat op zaterdagavond en dan ging er om vijf uur een signaal bij de fabriek dat ze konden varen."Daan van der Sleen, bestuurslid van de Historische Kring demonstreert hoe je de melkbussen op de kant zet. "We vullen ze met 25 kilo zand, want met water of melk weet je niet wat er gebeurt als er een pul van de stijger valt tijdens de wedstrijd. En dan spelen we met duo's en gaat het erom wie het snelst is. En het winnende duo maakt onderling uit wie de pulleboklosser van 2019 wordt."Gemakkelijk was het niet de wedstrijd van de grond te tillen, zegt Wolting. "D'r is geen pullebok meer in Hoogeveen en in Drenthe. Alleen de provincie heeft bij Dieverbrug nog een vrijwel originele bok liggen. Die hebben we gehaald en we hebben melkbussen aangeschaft."In de Schutstraat wordt de wedstrijd gehouden. Daarvoor moet de bok nog uit de Hoogeveense Vaart getild worden. De prijs moet nog worden gemaakt. "Het wordt een plastiek", zegt Van der Sleen. Maar de eer is duidelijk.Het evenement sluit aan bij andere activiteiten op 13 juli tijdens de Historische Happening Hoogeveen, het H3-festival. In de Schutstraat is er een nautische markt. In de Stephensonstraat zijn er historische vrachtwagens. In de passantenhaven komen historische schepen te liggen en in het naast gelegen Zuiderpark zullen historische verhalenvertellers rond gaan."Het was einden lopen hoor. En dan had je daar 20 ton melk op de bok staan, zo'n veertig pullen vol. Een zwaar beroep, maar er zat ook een handigheid in. Want hoe gooi je de melkbus op de kant. Soms had een boer de bus maar half vol, en dan kreeg je een klap door de rug heen. Maar de boeren konden dan meer bussen neerzetten en dan leek het heel wat."