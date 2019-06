Vriend vermoorde Halil Erol: Hoop dat er dit keer wel iets uitkomt

"Ze zijn niet voor niets voor de tweede keer opgepakt. Maar Nederland is een land van regels. Misschien dat er dit keer ook weer niet voldoende bewijs is", zegt de vriend, die niet met zijn naam in de media wil om tweespalt in de kleine Turkse gemeenschap in Steenwijk te voorkomen."Halil is er niet meer. We hebben al zoveel meegemaakt. Eerst was er de brandende auto, toen zijn er lichaamsdelen gevonden. Ook is er meerdere malen forensisch onderzoek gedaan. En al die keren is het niets geworden. Dat is mijn angst nu ook. Maar ik heb ook hoop."Hij zegt dat er veel app-verkeer is tussen vrienden onderling. "Maar er wordt ook veel geroddeld over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Daar zijn geen bewijzen voor. We moeten oppassen om mensen te beschuldigen zonder dat daar bewijs voor is."Zelf zei hij tien jaar geleden voor de camera van RTV Oost dat de ex-vrouw van Halil zich vreemd had gedragen: "Hun dochtertje zei: Iedereen is verdrietig, behalve mama." Hij zegt geen spijt te hebben van die uitlatingen."Mensen in Steenwijk reageren daar met gemengde gevoelens op. Maar wat we gemeen hebben is dat we allemaal hopen dat de zaak dit keer na tien jaar nu wel wordt opgelost."