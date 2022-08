Wat doe je met lege kratten bier? Een waterglijbaan bouwen, natuurlijk! Dat was wat een vriendengroep uit Meppel dacht. Maar hoeveel kratten heb je daarvoor nodig? En het was flink schrikken voor een familie uit Emmen. Wat voor onaangename verrassing vonden zij in hun dakkoffer bij thuiskomst van vakantie? Test je kennis van afgelopen week in de nieuwsquiz.