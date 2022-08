Drentse drinkwatervoorziening ondanks droogte nog niet gevaar

In Drenthe is ondanks de aanhoudende droogte voorlopig nog voldoende drinkwater aanwezig. Wel is het volgens de Drentse drinkwaterbedrijven WMD en Vitens belangrijk dat mensen in onze provincie de komende tijd bewust met water omgaan om het drinkwaterniveau op peil te houden.

Sinds 3 augustus geldt in Nederland een feitelijk watertekort. Door de hitte en het uitblijven van regen zakt het waterpeil van meren en rivieren en daardoor komen de grenzen van hoeveel drinkwater er uit dat oppervlaktewater kan worden gewonnen dichterbij.

Genoeg op voorraad

De twee waterbedrijven in onze provincie maken zich nog geen zorgen over het winnen van water. Zowel Vitens als WMD wint enkel grondwater en is van de drinkwatervoorziening dus niet afhankelijk van oppervlaktewater. Ook is er in onze provincie nog geen beregeningsverbod, in tegenstelling tot Noord-Brabant en langs de grote rivieren

"Met onze voorraden gaat het nog goed, met de levering zijn geen problemen", zegt een woordvoerder van WMD. "We roepen onze klanten alleen wel op om watergebruik tijdens de piekuren (tussen 7.00 en 9.00 en tussen 18.00 en 22.00 red.) zoveel mogelijk te beperken." Vitens doet in een verklaring op de eigen website eenzelfde beroep op watergebruikers.

Droge Drentsche Aa

Waterbedrijf Groningen merkt de gevolgen van het dalende waterpeil wel. Een deel van het Groningse drinkwater komt uit de Drentsche Aa en vanwege de hitte en droogte stroomt daar minder water doorheen.

"Door de rivier stroomt een bepaalde hoeveelheid water. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen hoeveel we innemen. We zitten onder de grens van een miljoen liter per uur dat door de rivier stroomt. Als het daar onder komt, komen we in de problemen. De afvoer van dit moment is zo'n 850.000 liter per uur, dus het zit daar flink onder", zei Waterbedrijf Groningen twee dagen geleden tegen RTV Noord

Naoberschap

Onze noorderburen komen niet direct in de problemen, want Waterbedrijf Groningen wint net als Vitens en de WMD ook grondwater. Daarvan is er nog genoeg in voorraad, maar het blijft zaak om niet onnodig veel water te gebruiken. Wat korter douchen dus, of even niet de auto wassen.