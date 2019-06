Fractie PAC beticht vergister Coevorden van brengen fakenews

Volgens Stoker beweert de exploitant van de vergister dat CO2 wordt afgevangen. “Dat is een leugen, het is fakenews”, zegt Stoker. “Er zijn verschillende wijzigingen geweest in de aanvraag voor de vergunning en het voornemen om CO2 op te vangen is er uiteindelijk uitgehaald.”PAC maakt zich ook zorgen over de gassen die door de lekkende vergister in de lucht komen en voor stankoverlast zorgen in onder andere de wijk De Heege.“Het zal vermoedelijk om H2S gaan”, denkt Stoker. “Waterstofsulfide kan wel degelijk gezondheidsschade veroorzaken.” Woordvoerder Frank Duut van de vergister gaf eerder aan dat er geen gevaar is voor de gezondheid van omwonenden.Wethouder Jeroen Huizing zei tegen de raad dat de provincie metingen heeft gedaan. “Ik weet niet wat die metingen hebben opgeleverd, maar ik weet wel dat de provincie hier als vergunningverlener en toezichthouder scherp op zit.”De rol van de gemeente is volgens de CDA-wethouder beperkt. Bij een spoedoverleg heeft Huizing bij de exploitant wel aangedrongen op het snel en zorgvuldig informeren van omwonenden.