Opvanglocatie Veenhuizen voor de helft gevuld: 'Menselijke maat behouden'

Bijna 70 vluchtelingen zijn inmiddels aangekomen bij de tijdelijke opvanglocatie Groot Bankenbosch in Veenhuizen. Het maximum van 140 vluchtelingen op de locatie, is inmiddels teruggeschroefd naar 120 personen. "Je moet de menselijke maat behouden."

Dat vindt Bertus Reinders, projectleider op de locatie in Veenhuizen. "Vandaag is er weer een bus met vluchtelingen aangekomen, waarmee we nu bijna op 70 zitten", zegt Reinders. "We bouwen nu langzaam op naar de 100, maar op deze warme dagen willen we niet opeens nog heel veel vluchtelingen erbij krijgen."

Bovendien heeft het personeel op de locatie tijd nodig om de asielzoekers wegwijs te maken. "We moeten ze registreren, rondleiden en uitleggen hoe alles werkt."

Schaduw

Volgens Reinders verloopt de opvang van vluchtelingen in Veenhuizen tot nu toe zonder problemen. "Het is even wennen natuurlijk, maar ik heb nog geen wanklank gehoord. Bed, bad en brood is prima geregeld en we hebben een grote, gezellige kantine."