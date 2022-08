Miami Vice-auto gaat in vlammen op: 'Via rechtszaak gewonnen, via brand weer verloren'

Schuimend, met roet vermengd bluswater is het enige wat nog herinnert aan het hachelijke avontuur dat Emmenaar Pieter Hooijboer vanmiddag beleefde. Zijn klassieke 'Corvari' (onderstel van een Corvette met daarop de carrosserie van een Ferrari Daytona Spider) ging vanmiddag in vlammen op en is met een bergauto afgevoerd. Onder autoliefhebbers is de bolide vooral bekend als de auto van Sonny Crockett uit de destijds populaire politieserie Miami Vice.

De auto brandde uit aan het Meijerswegje, waar Hooijboer hem in een garagebox gestald had. Ironisch genoeg stond hij net op het punt om de auto te verkopen. "Een koper was geïnteresseerd, maar wilde graag meer foto's." Hiervoor moest de auto naar buiten.

Pogingen om de wagen te starten strandden echter keer op keer. "Kennelijk ging ik te lang door, want op gegeven moment ontstond er vlammetje bij de carburateur."