Farmers Defence Force schort 'harde acties' op

In een videoboodschap refereert de voorzitter van FDF aan een rapport van onder andere stikstofprofessor Han Lindeboom. Daarin staat volgens De Telegraaf dat drastische verlaging van stikstof ook mogelijk is als wordt geïnvesteerd in de verfijning van nieuw beschikbare technologieën. Dan zou de veestapel niet ingekrompen hoeven worden. "Het rapport is iets waar wij met z'n allen goed mee vooruit kunnen", aldus Van den Oever.