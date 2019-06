Twaalf nieuwe 'politiekids' in Ruinen

In februari zijn de politiekids gestart met het project. Dit begon met het afleggen van een eed. Daarna zijn de kinderen het opleidingstraject ingegaan. "De opleiding bestond uit rondleidingen op het politiebureau, meelopen met agenten die dienst hadden, een aikido-cursus en nog veel meer", vertelt de trotse Lucy van Zanten die meewerkt aan het project en tevens schoolmaatschappelijk werk doet bij Welzijn De Wolden.Dinsdag was het spannende moment daar, de kinderen moesten na vier maanden werk laten zien wat ze nog wisten. "Ik vond het wel een beetje spannend", vertelt Vigo uit groep zeven. "Toen ik hoorde dat we examen moesten doen, dacht ik dat we allemaal vragen moesten beantwoorden op papier en dat het vet saai zou zijn, maar dat is gelukkig niet zo."En dat klopt, de kinderen werden opgesplitst in groepen van twee en moesten meerdere opdrachten doen om te laten zien dat ze goed opgelet hadden de afgelopen vier maanden."We hebben de kleine agentjes van alles laten doen", vertelt wijkagente Albertje Lensen. "Een quiz met allemaal vragen, een hindernisbaan, een casus waarbij ze iemand moeten aanspreken omdat die de natuur vervuilt, en zelfs een opdracht waarbij ze recherchewerk moesten verrichten."Lensen is blij dat ze mee mag doen met het project. Ze vindt het belangrijk dat de kinderen zonder moeite een politieagent kunnen benaderen. "We willen de drempel echt verlagen, we kunnen allemaal wat van elkaar leren, het is verfrissend om te zien dat ze soms heel anders tegen dingen aankijken dan dat wij doen."Na een diner bij het lokale eetcafé, waar de meeste kinderen pizza of döner bestelden, gingen ze terug naar Buitencentrum De Poort om vol spanning af te wachten of ze geslaagd waren. Na een persoonlijke felicitatie van niemand minder dan de burgemeester, ging iedereen, toch nog vol energie, naar huis.Van Zanten kijkt terug op een geslaagd project. "Het is leuk om te zien dat de kinderen er echt wat van hebben geleerd, en dat ze hierna ook ingezet gaan worden bij kleine projecten in het dorp. Dat zorgt er wel voor dat de informatie hopelijk blijft hangen."