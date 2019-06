Raad Coevorden stemt in met extra zonnepark bij Steenwijksmoer

De maatschap heeft een agrarisch bedrijf aan het Dwarspad en heeft plannen om nabij het bedrijf in totaal 29 hectare aan zonnepanelen te plaatsen. Het plan sluit aan bij al vergunde zonneparken bij Steenwijksmoer.In het dorp is veel verzet tegen het jongste plan, veel inwoners vinden dat Steenwijksmoer al meer dan voldoende bijdraagt aan verduurzaming. Een petitie tegen het nieuwe zonnepark is door 550 mensen ondertekend.Oppositiepartij VVD bekritiseerde wethouder Jeroen Huizing. Die zou niet genoeg in gesprek zijn geweest met het dorp. CDA en PvdA wezen er juist op dat het niet het gemeentebestuur is geweest dat de deur op slot gooide.[image: https://live.staticflickr.com/65535/48087871398_696080d1dd_b.jpg Het plan voor het zonnepark zorgde in de gemeenteraad voor een bijzondere situatie, want BBC2014 wilde een hoofdelijke stemming. “Dat gebeurt niet vaak, maar ik pak de stembriefjes er maar eens bij”, zei burgemeester Bert Bouwmeester.Na de stemming bleek dat raadslid Ton Soppe, zelf inwoner van Steenwijksmoer, tegen stemde, terwijl de rest van zijn BBC-fractie voor stemde. Volgens Soppe schaadt het instemmen met het zonnepark het vertrouwen in de lokale democratie.Soppe: "Er is door deze raad beleid vastgesteld: grondgebonden zonneparken hebben geen prioriteit, er moet eerst naar andere mogelijkheden gekeken worden. En dan moet er ook nog draagvlak voor zijn. Als er 550 mensen in een dorp met 900 inwoners een petitie tegen het plan ondertekenen, dan kun je niet van draagvlak spreken.”Soppe stemde uiteindelijk als enige tegen, de rest van de raad van Coevorden schaarde zich achter het plan voor het nieuwe zonnepark bij Steenwijksmoer.