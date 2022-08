Miami Vice auto gaat in vlammen op: ‘Via rechtszaak gewonnen, via brand weer verloren’

Schuimend, met roet vermengd bluswater is het enige wat nog herinnert aan het hachelijke avontuur dat Emmenaar Pieter Hooijboer vanmiddag beleefde. Zijn klassieke 'Corvari' (onderstel van een Corvette met daarop de carrosserie van een Ferrari Daytona Spider) ging namelijk in vlammen op. Onder autoliefhebbers is de bolide vooral bekend als de auto van Sonny Crockett uit de destijds populaire politieserie Miami Vice.

De auto brandde uit aan het Meijerswegje, waar Hooijboer in een garagebox gestald had. Ironisch genoeg stond hij net op het punt om de auto te verkopen. "Een koper was geïnteresseerd, maar wilde graag meer foto's."

Hiervoor moest de auto naar buiten. Pogingen om de wagen te starten stranden echter keer op keer. "Kennelijk ging ik te lang door, want op een gegeven moment ontstond er een vlammetje bij de carburateur.

Doodzonde

Hooijboer weer de auto nog naar buiten te duwen om brand in de garage te voorkomen, maar de ontstane vlammen grijpen al snel om zich heen. De brandweer weet de auto te blussen, maar die is wel zo goed als verloren. "Doodzonde", zucht hij. "De koper had er wel 15.000 euro voor over."

Fraudeur

Voor de duidelijkheid; het betreft hier een replica: "Zeg maar de betaalbare optie van een echte Ferrari." Hooijboer verkreeg de auto tien jaar geleden op een bijzondere manier. Hij kwam in contact met een man uit Amerika die hem te koop aan bood. "Maar het bleek een fraudeur te zijn die de auto al drie keer eerder had gekocht."

Het overkwam ook Hooijboer, die het bedrog niet op zich liet zitten. Hij spande met succes een rechtszaak aan. "Ik won weliswaar, maar de auto bleek foetsie te zijn. Die man had hem ergens verstopt."

Florida

Hooijboer bleef gelukkig niet lang met lege handen achter. Een kennis spot de Corvari twee jaar later ergens in Florida, in zwaar verwaarloosde staat. "De verf was dof, de kap kapot, enzovoorts." Maar Hooijboer laat de auto overkomen met de bedoeling hem te restaureren.Onlangs ging hij met pensioen en kwam het besluit om de auto te verkopen. Met als triest gevolg de brand.