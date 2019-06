Nick Bakker: Ik vind dat ik niet meer onder contract sta bij FC Emmen

Wij hebben ook geen aangetekende ontslagbrief ontvangen voor de uiterlijke datum. Daar zijn beide partijen, FC Emmen en ook de zaakwaarnemer van Nick, van op de hoogte. Ronald Lubbers, directeur FC Emmen

Toch zal FC Groningen eerst met FC Emmen om tafel moeten, want volgens de Drentse club staat Bakker komend seizoen nog gewoon onder contract."Ik vind dat ik geen contract heb", reageert Bakker desgevraagd. "En FC Emmen zegt van wel. Dat is op dit moment de status en meer kan ik er niet over zeggen. Het moet blijken wat de officiële status is.""Wij hebben voor 1 april geen formeel ontslag aangevraagd voor Nick Bakker omdat we graag met hem door willen. We waren volgens mij ook in een vergevorderd stadium met hem, maar die gesprekken zijn opeens gestaakt en wij hebben ook geen aangetekende ontslagbrief ontvangen voor de uiterlijke datum. Daar zijn beide partijen, FC Emmen en ook de zaakwaarnemer van Nick, van op de hoogte."Bakker wil hier verder niet op ingaan, maar de CAO is heel duidelijk. 'Wil je als speler niet dat je contract automatisch verlengd wordt, dan moet je zelf uiterlijk op 15 mei per aangetekende brief dit contract opzeggen. Anders wordt het contract onder dezelfde voorwaarden met een seizoen verlengd.'Dat zou in dit geval dan een voordeel voor FC Emmen zijn, omdat er nu een afkoopsom zal moeten worden betaald. Aan de andere kant nam de Drentse club vanaf 1 april bewust het risico met Bakker, die vanaf die datum tot de laatste competitiewedstrijd bij een onverhoopt zware blessure het recht had op een doorlopend contract.Op de vraag of Bakker zondag aanwezig is op de eerste training van FC Emmen? "Ik vind dat ik geen contract heb, dus ik ga uit van niet."