Nieuw-Buiner veroordeeld tot celstraf voor ontucht en kinderlokken via internet

De man benaderde jonge meisjes via de app MovieStarPlanet. De app is populair bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De man kreeg contact met een 9-jarig meisje uit Nootdorp (bij Den Haag). Hij stelde zich aan haar voor als de 10-jarige Bram. De man haalde het kind over intieme foto's van zichzelf te sturen. Dit gebeurde allemaal eind 2018.

De vader van het kind trok bij de politie aan de bel. De Nieuw-Buiner werd opgespoord en gehoord. Vervolgens gebeurde er niets. Hij kwam vorig jaar in juni opnieuw in beeld. Een 13-jarig meisje uit Grijpskerk werd vermist. Ze werd getraceerd in Borger. Ze was onderweg naar haar 15-jarige vriendje Bram in Nieuw-Buinen.