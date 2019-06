Koper Formule 1-bolide blij: ‘Wie kan zeggen dat hij de auto van Max heeft?’

“Het is wel een rib uit je lijf”, zegt Reinders over het prijskaartje van de wagen uit 2015. “Maar dat heb ik er wel voor over. Ik zie het eerlijk gezegd ook als een investering. Ik verwacht dat Verstappen nog wel tien jaar de Formule 1 rijdt en ik voel het aan m'n water dat hij misschien wel drie keer wereldkampioen gaat worden. Dan gaat deze auto wel in waarde stijgen.”Om eventuele onduidelijkheden weg te nemen, hebben juristen naar de contracten gekeken waarin de echtheid van de auto is bevestigd. “Torro Rosso wil natuurlijk niet dat er meerdere auto’s van Max in de omloop zijn. Dat zou kunnen uitdraaien op een juridisch geschil en daar zit ze natuurlijk niet op te wachten”, aldus Reinders.“Torro Rosso heeft in 2015 in totaal vier auto’s gebouwd en ik weet dat Verstappen in twee heeft gereden”, gaat Reinders verder. “Chassis nummer twee heb ik en de ander heeft Verstappen zelf. De andere twee auto’s waren van Carlos Sainz”, zegt Reinders. Sainz was de teamgenoot van Verstappen in dat jaar.De kersverse eigenaar rijdt niet in de racewagen. “Ik pas er niet in”, verklaart Reinders. “Hij is op maat van Verstappen gemaakt. Daar komt bij dat je een Formule 1-auto niet zomaar opstart. De hele opstartprocedure duurt drie à vier uur en daar heb je een aantal mensen bij nodig.”Stel dat je dat allemaal hebt geregeld, dan is er nog een probleem. “De motor is er uitgehaald”, zegt Reinders. Hij zegt dat de motor terug is gegaan naar het bedrijf dat hem heeft gemaakt. “Ik heb hem puur omdat ik hem ontzettend mooi vind en ik ben er trots op dat ik dat ik hem heb”, aldus Reinders. “Ooit ga ik hem verkopen. Maar wie kan zeggen dat hij de auto van Max heeft, buiten Max zelf?”Ondanks dat de wagen niet kan starten, laat staan rijden, is Reinders blij. “Ik was er echt verheugd op. Donderdag is die gebracht door Torro Rosso en ik voelde me net een jongetje van tien jaar die de dag erna jarig was. Ik kon niet slapen”, legt de trotse autobezitter uit. “Het klinkt misschien kinderachtig, maar zo voelde ik me wel.”