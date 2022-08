Wat vind jij: Gronings gas is de beste optie

Als er komende winter ook maar iets tegenzit, kan het een koude winter worden voor Nederlanders. Tenzij er meer gas wordt gewonnen uit het Groninger veld. Dat zegt gasdeskundige Martien Visser in De Telegraaf.

Een lagere verwachte opbrengst van windenergie of een strenge winter zullen voor problemen zorgen, zegt Visser, die daarbij steun krijgt van energiespecialist Jilles van den Beukel en van organisaties zoals het Nibud en nutsbedrijven als Eneco.

4,5 miljard kuub gas of meer?

Als alles volgens plan verloopt, is er eind september zo'n 4,5 miljard kuub gas gewonnen in Groningen. Volgens de specialisten kan dit eenvoudig worden verhoogd tot tien of vijftien miljard kuub. De overheid hoeft hiervoor alleen maar de NAM opdracht te geven. Niet alleen kan de kachel dan blijven branden, ook kan het kabinet hiermee het gat in de begroting in een keer dichten.

Maar gaan de Groningers dit accepteren? De kans op aardbevingen neemt toe. Is dat het waard? Volgens specialisten moet het opvoeren van de gasproductie daarom verantwoord gebeuren en moeten de 25.000 huishoudens die boven het gasveld leven er fors van meeprofiteren.

Of de overheid ook tot deze rigoureuze stap over gaat, is nog maar de vraag. Het kabinet heeft steeds gezegd dat Gronings gas het laatste redmiddel is.

