Woning Assenaar lag bezaaid met drugs en geld

De woning van de man lag begin januari bezaaid met drugs. De straatwaarde werd geschat op twee ton. Ook vonden de agenten bijna 35.000 euro aan contant geld en een wapen met munitie. Op de telefoon van de man stonden 23.000 appjes. Volgens de politie kon het toestel worden aangemerkt als ‘deal-telefoon’."Ik ben alleen maar bewaarder geweest”, zei de man. Hij gebruikte zelf drugs. Hij gebruikte thuis met vrienden. "Dan werd wel eens door hen wat betaald. Ik dealde niet”, zei hij. Op 15 augustus van vorig jaar kwam een anonieme melding binnen dat vanuit de woning van de Assenaar drugs werd gehandeld. Ook zou daar een wapen liggen, werd gemeld.De agenten namen op 2 januari een kijkje in het pand aan het Lodewijk Napoleonplein in Assen. Ze vonden onder meer 30 kilo speed en in de slaapkamer het wapen. ,,Maar de drugs was niet van mij. Ik had het in opslag, meer niet”, ontkende de Assenaar de drugshandel. De man heeft een oud strafblad. Hij werd in zijn jeugdjaren veroordeeld voor drugs.De officier van justitie zei dat de man vanaf begin 2017 zich inliet met mensen uit de drugswereld en ‘hij er dik in zat’. De advocaat van de man vroeg vrijspraak voor de drugshandel. De woning werd door anderen gebruikt als opslagplaats. Hij pleitte voor een celstraf gelijk aan het voorarrest en een taakstraf.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.