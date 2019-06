Plantensoorten uit verre landen leiden tot problemen

Vanwege de week van de invasieve exoten worden landelijk lezingen gegeven over het onderwerp. Willem Braam houdt vanavond om 20.00 uur een lezing in het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos in Assen. De week van invasieve exoten duurt van vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni.

"Invasieve exoten zijn soorten die van oorsprong niet in Nederland thuishoren. Het kan dan om planten gaan, maar ook om dieren. Het Aziatische lieveheersbeestje bijvoorbeeld. Het kunnen soorten zijn die heel snel uitbreiden, omdat ze bijvoorbeeld snel zaad zetten of omdat ze snel woekeren", legt Willem Braam uit. Hij is actief voor natuurorganisatie IVN en de vereniging voor veldbiologie KNNV.De komst van exotische planten kan in onze natuur onder meer problemen opleveren voor het waterbeheer, de land- en tuinbouw en voor de gezondheid. "Je hebt bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Die strekt zich snel uit en kan metersdiep in de grond wortelen. Het plantje kan zelfs voegen kapot maken. Niet zonder gevaar dus", aldus Braam.Dat die soorten nu in onze natuur voorkomen, is vaak onze eigen schuld. "Heel veel van deze soorten worden vanuit de tuin, samen met wat andere rommel het bos ingedonderd. En dat pakt verkeerd uit. Sommige soorten gaan dan heel snel woekeren. De bonte gele dovenetel is ook zo'n soort die samen met het tuinafval de natuur wordt ingegooid. Je ziet ze nu overal in de bossen", weet Braam.Een andere uitheemse plant die je tegenwoordig veel ziet is de reuzenbereklauw. "Die hoort hier ook niet. Hij komt uit de Kaukasus. Het is een mooie, decoratieve plant, ook als hij gedroogd is. Maar hij zaait zich heel gemakkelijk uit. Hij overwoekert alles en er zitten gevaarlijke brandharen aan. Je moet echt oppassen dat je er niet tegenaan komt."Volgens natuurorganisaties moet er wat gebeuren om de verspreiding van de invasieve exoten tegen te gaan. "Er is een hele lijst met soorten die op een Europese lijst staan, waarmee we iets moeten. Die moeten we bestrijden of proberen in toom te houden. Mensen die ze in de tuin hebben, maar ook bijvoorbeeld gemeenten moeten ermee aan de slag", zegt Braam.De bestrijding staat nog in de kinderschoenen. Vaak is het ook nog niet helemaal duidelijk wat de beste manier is om een plant te bestrijden. Braam: "Er zijn bijvoorbeeld wel tien manieren om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Maar geen enkel middel is zo effectief dat je hem volledig kwijtraakt. Bij het olympisch stadion in Londen hebben ze zelfs vijf meter grond afgegraven om het ding kwijt te raken."Op verschillende plekken in Drenthe worden inmiddels varkens ingezet om de strijd met de Japanse duizendknoop aan te gaan.