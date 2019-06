Code geel in Drenthe: onweer, hagel en zware windstoten op komst

"Het is een behoorlijk actief onweersgebied ter grootte van een provincie", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Vanmiddag en in de avond kunnen we in Drenthe enkele stevige en pittige onweersbuien verwachten. In korte tijd valt dan aardig wat neerslag."Vooral in het oosten bestaat de kans dat het onweer nog zwaarder uitpakt. "De buien trekken uiteindelijk geleidelijk weg en daarvoor in de plaats krijgen we droog weer", vertelt Havinga. "Morgen zal de temperatuur een stuk lager liggen."