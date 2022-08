Meeste Drentse gemeenten laten omgekeerde vlaggen hangen, Indië-herdenking geen bezwaar

Meerdere Drentse gemeenten gaan omgekeerde Nederlandse vlaggen niet voor maandag verwijderen. Die dag wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en worden alle slachtoffers van de Japanse bezetting van de voormalige kolonie Nederlands-Indië herdacht.

Sinds enkele weken hangen op veel plekken in Drenthe omgekeerde vlaggen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat gebeurt niet alleen bij mensen thuis, maar ook op gemeentelijke eigendommen, zoals lantaarnpalen.

Meppel en Coevorden: 'Vlaggen weg'

Voor zover bekend moeten de omgekeerde vlaggen alleen in Meppel en Coevorden verwijderd worden. Meppel maakte dat vorige week al bekend na overleg met een lokale organisatie van boerenprotesten. De gemeente en die organisatie vonden de omgekeerde driekleur onverenigbaar met de herdenking. Overigens mogen in die gemeente de vlaggen vanaf 18 augustus terugkeren, maar dan alleen in Nijeveen. Dat terwijl Meppel eerder deze maand nog zei alle vlaggen weg te willen halen.

In Coevorden moeten vlaggen ook voor maandag verwijderd zijn. Maar in tegenstelling tot Meppel, mogen vlaggen na de Indië-herdenking ook niet meer terugkeren. "De vlaggen mogen er niet hangen en wij hebben de boeren steeds gevraagd om ze voor de 15e te verwijderen."

De gemeente gaat ervan uit dat boeren de vlaggen zelf weghalen. "Mochten er maandag vlaggen hangen op plaatsen waar herdenkingen plaatsvinden, dan halen de boeren die weg. Er staan geen specifieke handhavingsacties gepland."

Assen: 'Geen aanleiding'

De gemeente Assen laat weten dat de vlaggen mogen blijven hangen, ook aanstaande maandag. "Wij zien op dit moment geen aanleiding om de vlaggen te verwijderen", laat Assen weten. "Het vlaggenprotest is een vorm van vreedzaam demonstreren. De vlaggen hangen hoog aan lantaarnpalen."

Volgens Assen vormen de vlaggen geen gevaar voor onder meer de verkeersveiligheid en de openbare orde. "Dat zijn belangrijke criteria om een demonstratie te beoordelen. Daarnaast is het is wettelijk niet verboden om een vlag omgekeerd op te hangen." Assen zegt in contact te staan met de initiatiefnemer van het vlaggenprotest.

Emmen: 'Geen vlaggen rondom monument'

Emmen laat de vlaggen eveneens hangen. "Ook maandag. We hebben wel even de check gedaan of er geen omgekeerde vlaggen bij het Indië-monument hangen, want dan zouden we ze wel weghalen. Dat is niet het geval." Volgens een woordvoerder is er maandag ook geen herdenkingsplechtigheid bij dat monument. "Die plechtigheid is altijd op een ander moment in het jaar."

Wel zegt de gemeente het een 'lastig vraagstuk' te vinden. Emmen wil boeren enerzijds ruimte geven om te protesteren. "Je ziet dat er heel fel gereageerd wordt op gemeenten die vlaggen weg wil halen." Anderzijds zegt de gemeente ook te maken te hebben met inwoners die zich niet prettig voelen bij omgekeerde vlaggen. "Na de zomervakantie kijken we opnieuw wat we met de vlaggen doen."

Tynaarlo: 'Kiezen geen partij'

Ook Tynaarlo heeft geen problemen met de vlaggen. Het college van burgemeester en wethouders zegt begrip te hebben voor mensen die omgekeerde vlaggen aanstootgevend vinden, zoals militairen en veteranen, maar vindt dat "boeren en sympathisanten op een vreedzame en symbolische wijze hun signaal moeten kunnen afgeven".

Normaal gesproken mogen gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen en plaatsnaamborden niet gebruikt worden voor protesten, maar Tynaarlo maakt daarvoor een uitzondering. Dat doet ze omdat de onvrede in de samenleving "diepgevoeld en breed verspreid" is en omdat het onderwerp volgens Tynaarlo zwaar is. "Het gaat hier niet om een procentje meer of minder in de cao-onderhandelingen."

Eerder sprak de gemeenteraad ook zijn steun uit voor de boeren. "Het weghalen van de vlaggen geeft naar onze inschatting onbedoeld het signaal af dat de gemeente partij kiest tegen de boeren." Omdat de gemeente 'geen partij' wil kiezen, mogen omgekeerde vlaggen dus blijven hangen.

Midden-Drenthe: 'Gaan uit van terughoudendheid inwoners'

De gemeente Midden-Drenthe grijpt ook niet in. "We verwijderen de vlaggen niet", stelt een woordvoerder. Wel gaat de gemeente ervan uit dat inwoners 'terughoudend' omgaan met het plaatsen van vlaggen.

Nog geen reactie van andere gemeenten

De gemeente Hoogeveen kon nog niet reageren op vragen van RTV Drenthe, maar uit een collegebrief van eind juli blijkt dat het vlaggenbeleid in september weer tegen het licht wordt gehouden. Het college gaat dan weer met vertegenwoordigers van de protesten om tafel. Vorige maand hebben die vertegenwoordigers wel aangegeven dat omgekeerde vlaggen worden weggehaald bij 'extra gevoelige plekken'. Of dat ook gebeurd is, is niet duidelijk.

Half juli kondigde de gemeente Hoogeveen nog als een van de eerste aan de vlaggen te willen verwijderen. Nadat Hoogeveen daarmee begon, escaleerde het al gauw. Diezelfde middag werd de opruimactie voorlopig afgeblazen. Ambtenaren van de gemeente werden vervolgens met de dood bedreigd. Kort daarna liet Hoogeveen weten dat de vlaggen toch mogen blijven hangen.

De Wolden gaf eerder ook al aan zich na het zomerreces weer over de vlaggenkwestie te buigen. Tot die tijd mogen de vlagen blijven hangen. Of er vanwege de Indië-herdenking een tijdelijke maatregel geldt, is niet bekend.