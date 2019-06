Politie houdt drie mannen aan voor 'windmolenterreur' (update)

Het gaat om een 61-jarige man uit 2e Exloërmond, een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen en een 58-jarige man die verblijft in Meeden. Wat hun rol precies is geweest, maakt deel uit van het onderzoek. De politie verricht huiszoekingen in Meeden, Nieuw-Buinen, 2e Exloërmond, Oude Pekela, Groningen en Stadskanaal.De aanleg van de windparken heeft de afgelopen maanden voor verschillende incidenten gezorgd. Meerdere bedrijven, aannemers en bestuurders ontvingen in totaal 34 dreigbrieven om het werkzaamheden stil te leggen. Ook werd in verschillende plaatsen asbest gedumpt.De Drentse ondernemer Ben Timmermans stopte in maart met Avitec infra & milieu zijn medewerking aan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Hij was na de ontvangst van een dreigbrief bang voor aanslagen op zijn onderneming en zijn naasten."Wij begrijpen dat er rondom de aanleg van de windmolens verschillende en tegenstrijdige belangen en voor- en tegenstanders zijn. Maar vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie mogen nooit zover gaan dat er strafbare feiten worden gepleegd", meldt de politie."Het dumpen van asbest en het versturen van dreigbrieven zijn ernstige strafbare feiten met grote gevolgen. Asbest kan gevaarlijk zijn. Ondernemers en hun families zijn emotioneel en economisch getroffen. Het is onacceptabel dat mensen worden bedreigd."De afgelopen tijd kreeg de politie meerdere tips waarin namen werden genoemd van mensen die mogelijk achter de dreigacties zitten. De politie houdt vandaag om 13.00 uur op het politiebureau in Assen een informeel persmoment over de zaak.