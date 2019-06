Drentse trofeeën voor top 3 tijdens de TT

Vanmiddag werd het beeld tijdens de persconferentie op het TT Circuit gepresenteerd. De trofee is een bronzen motor, die op het TT Circuit staat. Daaronder zit een klomp, om zo Nederland te symboliseren.Afgelopen week zijn wij al bij Bezemer in z’n atelier in Dwingeloo geweest om te kijken hoe hij die beelden maakt. "Ik maak twaalf beelden", zegt hij. "Ik dacht eerst aan negen, want er zijn drie raceklasses. Maar het blijkt dat de technische mensen dit jaar ook een prijs verdienen. Helemaal terecht natuurlijk, dus daar maken we ook wat beelden voor."Bezemer vertelt hoe hij het beeld maakt: “Het beeld moet in brons worden gegoten. Wat er dan gebeurt, is dat het beeld in een bak met gips en gravel gaat. Die bak is de mal. De mal wordt daarna in de oven gedaan, waarna de was uit de mal loopt. Dan heb je een holle vorm, en die gieten we dan vol met brons. Daarna sla je de mal kapot en heb je het beeld.”De kunstenaar is toch best trots op z’n werk. “Ik dacht eigenlijk dat het mij niks deed, maar vorig jaar stond ik vlakbij te kijken”, vertelt hij. “En wat mij opviel was dat al die coureurs het beeld kusten. Ik had nog nooit meegemaakt dat iemand een beeld van mij ging kussen.” Bezemer vindt het speciaal. “Het gaat die coureurs er natuurlijk om dat ze de wedstrijd winnen. Maar dat ik daar dan iets symbolisch voor mag maken, vind ik leuk.”