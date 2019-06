Geniet van Ons Drenthe

Op het festival is van alles te doen en te beleven op het gebied van natuur en (cultureel) erfgoed. Ons Drenthe is een informatief, actief en bovenal gezellig festival voor jong en oud. Luister bijvoorbeeld naar muzikale optredens van (jonge) artiesten, volg een interessante lezing of bekijk historische filmbeelden.ROEG! is er ook bij. Bezoek ons midden in het dorp, daar waar de Brugstraat, Schapendrift en de Dorpsstraat samenkomen. We nemen vier spannende boxen mee, waarvan je de inhoud mag raden. Steek je hand erin en voelen maar! Ken jij de Drentse natuur op je duimpje?Speciaal voor kinderen zijn er op het festival gratis activiteiten. Kom langs in het Landschapslaboratorium, trek een witte jas aan en onderzoek met een echte microscoop de kleinste beestjes uit de natuur. Ontdek hoe hunebedden werden gebouwd, kom een schilderij maken, ga op de foto met een selfie-bord of kom glibberen en bibberen op het blotevoetenpad.Het festival is van 11 tot 16 uur, de toegang is gratis, voor het parkeren wordt wel een bijdrage gevraagd. Bekijk hier het volledige programma.