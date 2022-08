Negentig jaar 'Noordpoolijs' in Nieuw-Amsterdam: 'Alleen het recept is geheim'

In 1932 opende Harm Kuipers de ijszaak aan het kanaal in Nieuw-Amsterdam. Na een aantal jaar namen de ouders van Rik de zaak over. Sinds jongs af aan is hij bezig met ijs. "Ik hielp altijd in de zaak en heb het al op jonge leeftijd overgenomen." Door lichamelijke klachten zijn zijn ouders vroeg gestopt in de winkel. Vanaf zijn achttiende staat Rik zelf aan het roer. "Het is een uitdaging om het op zo'n moment over te nemen, maar het is vooral heel leuk."