'Windparkbedreigingen hebben me privé en zakelijk erg aangegrepen'

Afgelopen maart zag de directeur zich genoodzaakt om uit Windpark De Drentse Monden en Oostermoer te stappen, omdat hij een dreigbrief had ontvangen van anti-windmolenactivisten."Ik ben een kwartier voordat jullie het bericht over de aanhouding op jullie website plaatsten gebeld door de recherche. Ik heb nu een beetje een dubbel gevoel. Hebben ze nu wel iedereen opgepakt, of een deel? De recherche heeft me niet verteld wie er zijn opgepakt", vertelt Timmermans.Sinds zijn bedrijf niet meer meewerkt aan het windpark, is het rustig geweest. Of hij na de aanhoudingen alsnog weer wil meewerken, weet hij nog niet. "Vooralsnog zijn we niet van plan om er weer mee verder te gaan. Ik wil eerst meer informatie van de politie, bijvoorbeeld of ze nog meer aanhoudingen verwachten."Timmermans vervolgt: "Dit heeft me zowel privé als zakelijk erg aangegrepen. Ik moet wel eerst garanties hebben. Die keuze kan ik nu niet maken."De politie pakte vanmorgen drie mannen op uit 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen en Meeden. Ook worden verschillende huiszoekingen verricht. Bedrijven, aannemers en bestuurders hebben de afgelopen maanden in totaal 34 dreigbrieven ontvangen van de anti-windmolenactivisten. Ook werd in verschillende plaatsen asbest gedumpt.