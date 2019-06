Desevio Payne tekent bij FC Emmen

De 23-jarige rechtsback komt over van Excelsior, waar hij een aflopend contract had. kwam in 2012 bij FC Groningen terecht, waar hij zeventien eredivisiewedstrijden speelde. Ook was de Amerikaanse Nederlander actief op het WK Onder 20 in Nieuw-Zeeland met de Verenigde Staten en met de Onder 23 in de kwalificatieronde van de Olympische Spelen.Het afgelopen jaar kampte Payne met veel blessureleed. Hij moest driemaal een operatie ondergaan. Bij FC Emmen hoopt Payne weer volledig fit te worden. "De keuze was niet zo moeilijk. Ik heb ze vorig seizoen vaak zien spelen en de blijdschap na de handhaving was prachtig om te zien", zegt de verdediger.Payne kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking met Dick Lukkien: "Ik ken hem nog van mijn tijd bij FC Groningen. Hij is een goede coach en ik weet zeker dat hij me beter zal maken. Samen gaan we opnieuw voor handhaving in de eredivisie."De Amerikaans-Nederlandse voetballer is al de vierde nieuweling voor komend seizoen bij Emmen. Eerder kwamen de Duitse linksback Jan-Niklas Beste, de Kroatische spits Marko Kolar en de Duitse doelman Matthias Hamrol naar de Drentse eredivisieclub.