Deels oplossing voor busreizigers Annerveenschekanaal en Gieterveen

Lijn 74 gaat in 2020 sneller rijden van Emmen naar de halte Veendam v.v. De snellere Qliner Assen - Veendam v.v. vervangt dan buslijn 110. Zowel de 74 als de 310 gaan daardoor haltes overslaan.Eerder werd bekend dat de 74 niet meer gaat stoppen bij de drie bushaltes van Annerveenschekanaal/Kielsterachterweg. De 310 rijdt straks helemaal via de N33, waardoor de bushalte De Hilte aan de oude weg tussen Bareveld en Gieten niet meer wordt aangedaan.De tijdelijke op- en overstaphalte in Bareveld kan deels een oplossing zijn voor reizigers uit Gieterveen, Eexterveen en Annerveenschekanaal. Die moeten dan alleen wel meer kilometers met eigen vervoer afleggen van hun huis naar Bareveld.De provincie wil in gesprek met Rijkswaterstaat of er een halte aan de N33 kan komen ter hoogte van De Hilte voor reizigers uit Gieterveen en Eexterveen. Maar daarbij geven vervoersambtenaren wel aan dat, als dit lukt, het nog wel een tijd gaat duren en de kosten waarschijnlijk hoog zullen zijn.Gedeputeerde Cees Bijl wil kijken of er nog een alternatief gevonden voor het straks busloze Annerveenschekanaal. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het maar om acht reizigers per dag zou gaan.De gemeente Aa en Hunze maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van het OV in Annerveenschekanaal, Eexterveen en Bareveld. Aa en Hunze is daarover nog met het OV-bureau Groningen-Drenthe in gesprek.Vanuit veel partijen in Provinciale Staten maar ook vanuit de dorpen komen veel reacties dat het OV-bureau iets aan de situatie moet doen. Vrijdag neemt het bestuur van het OV-bureau definitieve besluiten.