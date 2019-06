Discotheek Klaas Pruim in Roden is failliet

Hoe zat het ook alweer? In de nacht van zondag 23 oktober 2011 slaat het noodlot toe. Discotheek Pruim, in het centrum van Roden, wordt voor een groot deel in de as gelegd.Buurtbewoners horen glasgerinkel en geschreeuw op straat. Het blijken de vriendin en het zoontje van eigenaar Klaas Pruim te zijn. De vlammen slaan op dat moment al uit de bovenverdieping. Zij worden later met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eigenaar Pruim zelf is op het moment van de brand niet thuis.Brandweerkorpsen uit Roden, Leek en Assen komen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ze kunnen niet voorkomen dat het pand grotendeels in de as wordt gelegd.De brand heeft impact in het dorp. Iedereen kent de discotheek. Museum Kinderwereld gaat tijdelijk dicht. De deuren moeten korte tijd noodgedwongen gesloten blijven. De rook was in het museum getrokken, waardoor ramen en vitrines smerig waren geworden.Op de vrijdag na de brand komt de politie met de eerste onderzoeksresultaten. Het vuur is niet aangestoken, blijkt uit onderzoek. Maar wat de oorzaak wel is geweest, blijft onduidelijk.Een week na de brand laat eigenaar Klaas Pruim al weten dat hij weer een nieuwe discotheek wil bouwen. De gemeente laat hem dan al wel weten dat ze de discotheek liever niet weer in het centrum ziet verrijzen, maar aan de rand van het dorp.Als de plannen voor herbouw steeds definitiever worden, blijkt dat de discotheek maar liefst 21 jaar illegaal in het centrum van Roden stond. De gemeente heeft het lange tijd gedoogd, maar voor herbouw is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Burgemeester Hans van der Laan denkt dat de buurt gaat protesteren, en dat de disco waarschijnlijk niet op dezelfde plek kan terugkeren.In mei 2012 wordt er een knoop doorgehakt. Er komt geen nieuwe discotheek aan de Brink in Roden. De gemeente gaat het bestemmingsplan niet aanpassen. Intussen blijft het terrein van de voormalige discotheek er triest bij liggen. Ondernemers en toeristen ergeren zich aan de aanblik.Een paar maanden later presenteert eigenaar Klaas Pruim toch weer plannen voor herbouw van zijn discotheek. De eigenaar heeft zijn plannen op zo'n manier aangepast, dat een wijziging van het bestemmingsplan niet nodig is. Maar toch wil het allemaal niet vlotten.De mogelijke terugkomst van de discotheek - inmiddels is het april 2013 - zorgt voor verdeeldheid in Roden. Pruim vindt dat hij wordt tegengewerkt door de gemeente. Op sociale media roept hij sympathisanten op naar een inloopmiddag van de gemeente te komen. Noordenveld is daardoor zelfs bang voor rellen.Uiteindelijk lijkt het goed te komen. Pruim heeft overleg met politie en de gemeente en samen komen ze eruit. Maar het blijft lang stil; er gebeurt niets. In 2015 meldt Pruim zich opnieuw bij de gemeente, met een nieuw plan. Maar ook dat komt niet van de grond. Sindsdien blijft het weer stil, totdat deze week bekend wordt dat Klaas Pruim BV failliet is. Een eventuele terugkeer van discotheek Pruim lijkt daarmee definitief voorbij.