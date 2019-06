TT-special Drenthe Toen: John Surtees, Jaap Timmer, muziek en een potje knokken

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Een week voor de TT trapt Drenthe Toen af met een aantal prachtige oude radiofragmenten. Te beginnen met een landelijke bijdrage. Het Polygoonjournaal doet in 1959 verslag van onder meer de zijspanraces en de 500cc-klasse in Assen. Speciale aandacht is er voor John Surtees die dat jaar won in de 500cc. Surtees, geboren in 1934 en in 2017 overleden, was Brits motor- en autocoureur. Op zijn vijftiende kroop hij al bij zijn vader in het zijspan. Hij werd als enige vele malen wereldkampioen op zowel twee als vier wielen. In 1959 bracht Surtees zijn moeder Dorothy mee naar Assen. Vanaf de kant gaf ze aanwijzingen aan haar zoon en noteerde ze zijn rondetijden. De Telegraaf noemt haar dat jaar bij monde van sportverslaggever Karel Kers, 'onbegrijpelijk' en 'ijskalm'. Een vrouw die haar zoon 'zélfs aanwijzingen gaf de kraan nog méér open te draaien'.Natuurlijk komen er ook een paar onvervalste klassiekers op muzikaal gebied voorbij. Wat dacht je van Jack and his Alltimers: Met mijn Marie naar de TT, waarin de zanger doodleuk doorrijmt op het TT-thema. 'Met mijn Marie naar de TT. Ik ben er bie. Op de Drentse hie'. Van eerder datum draaien we Tonny van der Veen. Hij kwam in 1948 bij de Regionale Omroep Noord (RON), om zich daar bezig te houden met het Drents Programma. Van zijn hand is onder meer het programma d'Aetherbusse, waarin hij zelf optrad als Berend Veltink. Eind jaren 40, begin jaren 50 maakte hij landelijk furore met het lied Naor de TT. Waarin Gerrit Jan, die een vrouw en zeven kinders heeft, op z'n oude knalpot naar het circuit van Assen toog. 'Op een warme zomerdag' natuurlijk.Verder horen we radiofragmenten uit 1967. De RON is inmiddels RONO geworden en gaat zelf de straat op. Hitjo D Schuth en Geesje Been doen verslag vanuit het centrum. Assen, de 'wereldstad voor één nacht', begint een beetje te lijken op 'die andere grote stad die met een A begint'. Dat had alles te maken met de ongeregeldheden die er in het centrum waren. Even na middernacht roerde 'agressief publiek' zich nogal. Het werd chaos, en dat was 'jammer, heel jammer', aldus Geesje Been. Gelukkig begon het tegen de ochtend te regenen. In het verslag vanaf de baan horen we onder meer de Nederlandse echtgenote van de Britse motorcoureur Geoff Duke: 'Een meisje uit Assen'.De ongeregeldheden nemen daarna alleen maar toe, met als 'rampjaar' 1969. Burgemeester Grolleman, burgemeester vanaf 1968, maakt het allemaal mee. In 1969 is de TT-nacht 'rumoeriger dan ooit', schrijft de Friese Koerier. Meer dan tachtig jongeren worden opgepakt. De schade loopt in de duizenden guldens. 'Assen is zijn TT weer traditioneel begonnen', valt er in de krant te lezen. Er komt een werkgroep die er begin jaren 70 voor zorgt dat de rellen en ongeregeldheden minder worden. Het is 1974. We horen burgemeester Grolleman in gesprek met een RONO-journalist. Een opgeluchte Grolleman roemt het publiek, 'het was een echte feestnacht'. Ook een liefhebbers, die hun intrek namen in het Asserbos, nemen plaats achter de microfoon. Liefhebbers overigens meer van het bier dan van de races. Een bekend verschijnsel op de TT.We reizen door naar 1975. Mr TT Jaap Timmer blikt vooruit naar de strijd tussen Johnny Cecotto en Giacomo Agostini, en neemt de uitslagen van de eerste trainingen door. En we eindigen deze compilatie weer met muziek. In 1977 komt een film uit met beelden uit de Asser TT van de 500cc-klasse winnaar van dat jaar: Wil Hartog. Een jaar later, in 1978, komt een Engelstalige single uit de soundtrack voort, uitgebracht door motoroliefabrikant Castrol. Het is de Britse band The Cresters die zingt over Hartog en Sheene en meisjes die vanuit de hele wereld naar Assen komen. Het feest gaat hier door tot diep in de nacht en je wordt wakker met een flesje bier in je hand. Het is eigenlijk jammer, zingen de Cresters, dat de coureurs al die pret moeten missen.Drenthe Toen wordt zondag 23 juni uitgezonden tussen 14.00-16.00 uur. Daarna is de uitzending terug te luisteren via Uitzending Gemist of onze podcast.