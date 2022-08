Krijgt Klazienaveen straks zijn eigen ‘Raadhuisplein’?

Een heus horeca- annex evenementenplein op de plek waar nu nog een stukje kanaal ligt. En een turfschip (met daarin wellicht een pannenkoekenrestaurant) in het water achter de Jumbo.

Het zijn enkele plannen waar de ondernemers van Klazienaveen de komende twee jaar op gaan broeden. Inzet is om in die periode met concrete voorstellen bij de gemeente aan te kloppen. Want reuring en beleving houdt het winkelhart van het veendorp kloppende, aldus de Handelsvereniging Klazienaveen (Haveka).

Drie jaar geleden lag het plan, dat Dorpsplan Klazienaveen 2.0 heet, al klaar om afgetrapt te worden. Binnen een jaar zou er een concreet voorstel richting de gemeente gaan. Maar door alle perikelen met corona moest de Klazienaveense middenstand eerst bakzeil halen. Iedereen had de handen meer dan vol om het hoofd boven water houden.

Geuzendorpje

Op last van de overheid moesten winkels allemaal dicht. Klazienaveen werd voor even het epicentrum van journalistiek Nederland, toen ondernemers uit protest de deuren alsnog open gooiden. "Een actie die ons geuzendorpje mooi op de kaart heeft gezet", lacht Harrie van der Velde, die zich samen met onder meer met mede-ondernemers Harry Omloo en Dick en Peter Foorthuis destijds omsingeld zagen door snorrende nieuwscamera's.

Maar nu het stof van de coronacrisis enigszins is neergedaald, zijn de ogen andermaal op de toekomst gericht.

Make over

Niet dat Klazienaveen veel heeft om te klagen. Aan belangstelling onder de consument is geen gebrek. Sterker nog, een aantal jaren geleden haalde Klazienaveen nog het nieuws omdat het 'grote broer' Emmen als winkelplaats naar de kroon stak. Gratis parkeren tot voor de deur, weinig filialen en veel eigen zaken en vooral een fris ogend winkelcentrum.

Want nog geen 15 jaar geleden onderging het winkelhart een grondige make over, met als hoogtepunten de realisatie van de twee woonwinkelcentra Schip 1 en 2. Dus waarom nu alweer een vernieuwingsslag?

Meer horeca en terrassen

Volgens het viertal is in eerste instantie vooral behoefte aan wat lapwerk. Scheefgezakt straatwerk en gedateerd straatmeubilair: de openbare ruimte kan na ruim vijftien aar wel een update of onderhoud gebruiken, aldus Omloo.

Ook zien de ondernemers graag dat er meer groen in het centrum komt. Ondernemen is, net als regeren, vooruitzien, aldus Dick Foorthuis. Eventuele verpaupering moet worden voorkomen. "Het centrum is nu super en dat willen we ook graag zo houden."